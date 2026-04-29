«Φούσκα»: Ελλάδα ευχαριστούμε για την έμπνευση (vid)

Το νέο περιοδικό κόμικς έρχεται δυναμικά και φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό που έμεινε ανοιχτό για χρόνια.

Ποια είναι η 7η τέχνη, η 8η, η 9η αυτή που δεν έχει αριθμό, κατάταξη και περιορισμό; Και εντάξει, η φαντασία όλα τα δέχεται, όλα τα απελευθερώνει και όλα τα κάνει απτά και αληθινά. Πώς μπορείς, όμως, να κρατήσεις το αναπάντεχο και την αθωότητα του μη αληθινού; Πώς μπορείς να ξεφύγεις από τον πραγματισμό (σ.σ τι λέξη και αυτή Θεέ μου!) και την αδυσώπητη πραγματικότητα (σ.σ κλισέ τηλεοπτικής σαπουνόπερας); Ναι, με την καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά όχι πάντα με το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία των κλασικών και τα εικαστικά. Το (καλλιτεχνικό) μέσο έκφρασης που κρατά τη λοξή ματιά του δημιουργού, την παιδικότητα και τη δύναμη της αθωότητας, είναι τα κόμικς.

Τώρα, αν είσαι στη γενιά τη δική μου, δηλαδή 80’s και πίσω, τότε σου έρχονται στο νου ο Μίκυ, ο Ντόναλντ, ο Ποπάι, ο Λούκι Λουκ, ο Αστερίξ κτλ. Και για εμάς φαίνεται σαν να σταμάτησε εκεί ο χρόνος. Υπάρχει, όμως, το καρέ που επιμένει και ο απροσάρμοστος λόγος που όλα τα βλέπει και όλα τα ξεγυμνώνει. Και είναι η ελληνική παράδοση του κόμικ που κρατά ζωντανό το πολύχρωμο μελάνι και… Ελλάδα ευχαριστούμε για την έμπνευση. Κα πού μας οδηγεί αυτός ο συνειρμός, αυτή η εισαγωγή/εξαγωγή; Μα πού αλλού; Στη «Φούσκα», το νέο περιοδικό κόμικς.

Λέμε «ναι» στη «Φούσκα»



Κι αν έρθουν να σας πουν, εδώ δεν είναι τόπος και καιρός για τέτοια πράγματα, βγάλτε την πένα, το μολύβι και ένα ψηφιακό σχεδιαστήριο και θερίστε! Το νέο ελληνικό περιοδικό κόμικς έρχεται να μας πει ότι ρε καθίκια, είμαστε ακόμη ζωντανοί! Τώρα σε αυτό εσείς βάλτε ό,τι μουσική θέλετε. Ξέρετε, επειδή ο στίχος λέει είμαστε ακόμα ζωντανοί, στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα… Για μας η μουσική είναι ραπ, ο κόσμος μας έχει πολύ χιπ-χοπ κουλτούρα, αλλά γουστάρουμε και ροκιές, μέταλ κραυγές και ελεύθερες ποπ γλώσσες. Τέλος πάντων, μας αρέσει η τρέλα σε καθετί καλλιτεχνικό και γι’ αυτό λέμε «ναι» στη «Φούσκα».

Αν θέλετε να καταλάβετε τι σημαίνει έγκυρο, παρεμβατικό, τολμηρό και έξυπνο περιοδικό κόμικ, φανταστείτε και συνδυάστε τα εξής: Τον κύριο Ιλό του Ζακ Τατί, τις τοιχογραφίες του Banksy και τα λόγια, σενάρια, του Σταύρου Τσιώλη. Κι αν θέλετε να το πάμε και σε πιο μαζικό επίπεδο, θυμηθείτε τη σάτιρα των «Δέκα Μικρών Μήτσων», του Λαζόπουλου (σ.σ η τελευταία σπουδαία τηλεοπτική στιγμή του σατιρικού καλλιτέχνη). Κι αν θέλετε να το πάμε στη ραπ που αναφέραμε, θα διαλέξουμε τα «Ημισκούμπρια» και τον δίσκο ντεμπούτο τους με τον τίτλο 30 χρόνια επιτυχίες. Και για να μη γίνει η «Φούσκα» φούσκα, αλάνια στηρίξτε…

Να συνεχιστεί η παράδοση των ιστορικών ελληνικών περιοδικών κόμικς



Δώστε τώρα βάση στα επόμενα που κάναμε αντιγραφή-επικόλληση (copy-paste για εμάς τους… Έλληνες): Σε μια περίοδο που το κόστος παραγωγής ποιοτικών εντύπων με πρωτότυπα έργα είναι ιδιαίτερα υψηλό και δύσκολα διαχειρίσιμο, η πρόκληση για τη δημιουργία ενός περιοδικού κόμικς στην Ελλάδα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Η Φούσκα έρχεται ως ένα ανεξάρτητο εκδοτικό εγχείρημα που τολμά, ενάντια στα προγνωστικά, να δημιουργήσει ένα περιοδικό με χαρακτήρα. Η έκδοση του τεύχους #0 θα πραγματοποιηθεί μέσω καμπάνιας στο Kickstarter (λήγει 5/5).

Και τι θέλει να κάνει η «Φούσκα»; Να συνεχίσει την παράδοση ιστορικών ελληνικών περιοδικών όπως το MAD, η Βαβέλ και το 9. Στόχος του περιοδικού είναι παράλληλα να εκφράσει το ύφος, τα ρεύματα και τις ανησυχίες της σύγχρονης σκηνής κόμικς. Και επειδή εδώ δεν έχουμε A.I δημιουργούς, αλλά ανθρώπους ωραίους, ανήσυχους, φευγάτους, που αγαπάνε τον λόγο, το χρώμα, τον αγώνα, να επισημάνουμε ότι πίσω από τη «Φούσκα» βρίσκεται η DocMZ Publishing, με βασικούς εμπνευστές τον Γιάννη Ιατρού και τον Ίωνα Αγγελή, ανθρώπους με ενεργή παρουσία στον χώρο των κόμικς. Το περιοδικό γεννήθηκε από την αγάπη για το μέσο και την ανάγκη αναζωογόνησής του, με φιλοδοξία να εξελιχθεί σε ένα σταθερό, δημιουργικό και σύγχρονο σημείο αναφοράς για τα κόμικς στην Ελλάδα.

