Νεαρή δασκάλα από την Ουαλία, που επί τέσσερα χρόνια άκουγε από τους γιατρούς ότι τα συμπτώματά της οφείλονταν στο άγχος, κατάφερε τελικά να βρει την άκρη του νήματος χρησιμοποιώντας το ChatGPT!

Η 23χρονη Φοίβη Τεσοριέρε, από το Κάρντιφ της Ουαλίας, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας που επηρέαζαν την κίνησή της, την όραση και τις αντανακλάσεις της. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της - το 2025 υπέστη κρίση που την άφησε σε κώμα για 48 ώρες- οι γιατροί επέμεναν να αποδίδουν τα συμπτώματα σε ψυχολογικά αίτια.

Μάλιστα, μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο, έλαβε επιστολή που ανέφερε ότι, σε περίπτωση επανεισαγωγής, θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί ως ασθενής ψυχικής υγείας και όχι σωματικής.

Η στιγμή που το ChatGPT έδωσε την απάντηση και... ταπείνωσε τους γιατρούς

Απογοητευμένη από την έλλειψη ιατρικής απάντησης, η Φοίβη στράφηκε στην τεχνητή νοημοσύνη. Παρέθεσε στο ChatGPT όλα τα συμπτώματά της: ακράτεια, μπλοκάρισμα των αστραγάλων, εναλλαγές στις αντανακλάσεις, απώλεια μαλλιών, επιληψία και απώλεια αίσθησης κάτω από τον αφαλό.

Το bot υπέδειξε την Κληρονομική Σπαστική Παραπληγία (HSP), μια ομάδα σπάνιων κληρονομικών διαταραχών που προκαλούν προοδευτική αδυναμία και ακαμψία στους μυς των ποδιών.

Τον Αύγουστο του 2025, μετά από γενετικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε κατόπιν δικής της επιμονής, οι γιατροί επιβεβαίωσαν τη διάγνωση. Η Φοίβη πάσχει από τη σύνθετη τετραπληγική παραλλαγή της HSP, η οποία επηρεάζει και τα τέσσερα άκρα της.

«Ήταν μια γλυκόπικρη στιγμή», δήλωσε η ίδια. «Από τη μία ένιωσα ανακούφιση που η διάγνωση έβγαζε νόημα, από την άλλη όμως πρόκειται για μια πάθηση που αλλάζει όλη μου τη ζωή».

Ο αγώνας της 23χρονης για ζωή

Σήμερα, η Φοίβη χρησιμοποιεί νάρθηκες στα χέρια της κατά τη διάρκεια της νύχτας για να διατηρήσει τη λειτουργικότητά τους όσο το δυνατόν περισσότερο, καθώς η νόσος είναι προοδευτική και δεν υπάρχει οριστική θεραπεία.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει μια καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων για την απόκτηση ενός ειδικού αναπηρικού αμαξιδίου που θα τη βοηθήσει να διαχειριστεί την καθημερινότητά της. Η υγειονομική αρχή του Κάρντιφ εξέφρασε τη λύπη της για την εμπειρία της νεαρής γυναίκας, αποφεύγοντας ωστόσο να σχολιάσει περαιτέρω τη μεμονωμένη περίπτωση.