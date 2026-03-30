Χάρι Πότερ: Η δεύτερη σεζόν βρίσκεται ήδη στα σκαριά, πριν καν κυκλοφορήσει η πρώτη

Η πρώτη σεζόν της σειράς Χάρι Πότερ, θα κυκλοφορήσει τα Χριστούγεννα του 2027.

Πριν λίγες ημέρες, αυτό που πολλοί περιμέναμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και περιέργεια, έγινε επιτέλους πραγματικότητα και έστω και με μια μικρή γεύση, επιστρέψαμε στο σύμπαν του Χάρι Πότερ. Η σειρά του HBO, που θα κυκλοφορήσει τα Χριστούγεννα του 2027, βασίζεται εξίσου στα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, επομένως οι ομοιότητες με τις ταινίες είναι αναπόφευκτες.

Το trailer, διάρκειας 2 λεπτών, φυσικά και κατέγραψε ρεκόρ ξεπερνώντας τις 277 εκατομμύρια οργανικές προβολές σε όλες τις πλατφόρμες μέσα στις πρώτες 48 ώρες. Κάτι αναμενόμενο αν σκεφτεί κανείς πόσοι μεγαλώσαμε με τον Χάρι Πότερ. Φυσικά, δεν έλειψαν και τα αρνητικά σχόλια, κυρίως για τον χαρακτήρα του Σνέιπ, που τον υποδύεται ο Πάπα Εσιέντου.

