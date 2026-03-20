Ίκερ Κασίγιας: Το «στενό μαρκάρισμα» σε 20χρονη καλλονή που προκάλεσε σάλο στην Ισπανία

Ο Ίκερ Κασίγιας «πιάστηκε» να μοιράζει likes σε νεαρή δημοσιογράφο. Δείτε τα σχόλια για τη διαφορά ηλικίας που άναψαν φωτιές.

Οθρυλικός τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης, Ίκερ Κασίγιας, βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο των Ισπανικών ΜΜΕ, αυτή τη φορά για την έντονη δραστηριότητά του στα social media. Αφορμή στάθηκε η αποκάλυψη ότι ο παλαίμαχος άσος κάνει σωρεία likes στις φωτογραφίες της εντυπωσιακής δημοσιογράφου, Αϊνόα Πέρεθ.



Η κίνηση αυτή δεν έμεινε απαρατήρητη από τις τηλεοπτικές εκπομπές, με τους παρουσιαστές να σχολιάζουν καυστικά τη διαφορά ηλικίας τους, σημειώνοντας πως η κοπέλα «θα μπορούσε να είναι κόρη του». Ενώ κάποιοι το αντιμετωπίζουν ως αθώο φλέρτ, άλλοι ασκούν κριτική στον Κασίγιας για την εμμονή του με τα προφίλ νεότερων γυναικών.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr