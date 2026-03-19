«Μαθητής προσπάθησε να με χτυπήσει μπροστά στη διευθύντρια»

«Παραιτήθηκα επειδή κατάλαβα ότι το bullying δεν θα τιμωρούνταν ποτέ και μπορεί να φτάναμε και σε σημείο να έχανα τη ζωή μου...» εξομολογείται στο Newsbomb ο καθηγητής Μαθηματικών Κώστας Σταυρόπουλος.

Σοκαριστικές διαστάσεις λαμβάνουν οι αποκαλύψεις για τη βία στα σχολεία, με τον καθηγητή Μαθηματικών Κώστα Σταυρόπουλο να περιγράφει στο Newsbomb.gr την καθημερινότητά του σε σχολικό συγκρότημα της Αχαΐας που, όπως λέει, είχε μετατραπεί σε «κόλαση», γεμάτη επιθέσεις, απειλές και συνεχή περιστατικά εκφοβισμού.

Όπως αποκαλύπτει, η κατάσταση δεν προέκυψε ξαφνικά, αλλά κλιμακώθηκε σταδιακά: από ειρωνείες και προκλητικές συμπεριφορές μαθητών, που τον αποκαλούσαν «FBI» και «χωροφύλακα», μέχρι οργανωμένες προσπάθειες να τον απομακρύνουν από σημεία του σχολείου, όπου – όπως λέει – εκδηλώνονταν παραβατικές συμπεριφορές.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr