Ο δημιουργός του Heated Rivalry ετοιμάζει σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο στο Netflix

Ουσιαστικά η υπόθεση της σειράς στο Netflix, θα ακολουθεί τον Μέγα Αλέξανδρο, από τα εφηβικά του χρόνια κατά τα οποία μαθήτευε δίπλα στον Αριστοτέλη.

Αν μία σειρά απασχόλησε πολύ τους τελευταίους μήνες, αυτή δεν είναι άλλη από το Heated Rivalry του Τζέικομπ Τίρνι. Μπορείς να τη δεις στο HBO Max, αλλά πριν πατήσεις το play, να ξέρεις πως θα θέλεις να δεις τα επεισόδια μονοκοπανιά.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr