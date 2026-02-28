Καταγγελία Θοδωρή Ελευθεριάδη: «Οι αστυνομικοί με απείλησαν με προσαγωγή ενώ γνωρίζουν ποιος είμαι»

Ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της Μαρίας Εγούτ που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη κατήγγειλε ότι αστυνομικοί τον απείλησαν με προσαγωγή.

Ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της Μαρίας Εγούτ που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη κατήγγειλε ότι αστυνομικοί τον απείλησαν με προσαγωγή όταν εκείνος αρνήθηκε να ψάξουν την τσάντα του στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως εξήγησε, η παρενόχληση ξεκίνησε ενώ κατευθυνόταν προς τη διαδήλωση για τα τρία χρόνια από την τραγωδία: «Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ένα περιστατικό το οποίο συνέβη πριν λίγο. Ερχόμενος εδώ στην Ακαδημίας με Ασκληπιού με σταμάτησε η αστυνομία για σωματικό έλεγχο και ενώ γνώριζαν ποιος είμαι».

