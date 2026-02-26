Δράση ευαισθητοποίησης για δωρεά μυελού των οστών με την Choose Life στον αγώνα με το Μαρούσι Chery (7 Μαρτίου)

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson, στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευθύνης, συνεργάζεται με τη Choose Life για τη διοργάνωση δράσης ευαισθητοποίησης και δειγματοληψίας για εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών, στον εντός έδρας αγώνα με το Μαρούσι Chery το Σάββατο 7 Μαρτίου.

Η δειγματοληψία θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον περίγυρο του γηπέδου, πριν και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων που σχετίζονται με την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου (15 Φεβρουαρίου). Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση και η ενεργή συμμετοχή των φιλάθλων σε μια πράξη ζωής που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για παιδιά και ενήλικες που πάσχουν από σοβαρές αιματολογικές ασθένειες.

Σε αντίθεση με τη διαδεδομένη αντίληψη, η διαδικασία εγγραφής ως εθελοντής δότης μυελού των οστών είναι απλή και μη επεμβατική. Ξεκινά με μια γρήγορη λήψη δείγματος από το εσωτερικό του μάγουλου (cheek swab). Σε περίπτωση που υπάρξει ταυτοποίηση με ασθενή που έχει ανάγκη, η δωρεά πραγματοποιείται συνήθως μέσω μιας απλής διαδικασίας συλλογής αιμοποιητικών κυττάρων, παρόμοιας με την αιμοδοσία. Ένα μικρό βήμα για τον δότη μπορεί να αποτελέσει μια δεύτερη ευκαιρία ζωής για κάποιον συνάνθρωπό μας.

Η Choose Life ιδρύθηκε για την καταπολέμηση ασθενειών που σχετίζονται με το αίμα, με βασικό στόχο την αύξηση της βάσης δοτών μυελού των οστών. Παράλληλα, στηρίζει την έρευνα για θεραπείες που θα μπορούσαν να αυξήσουν το ποσοστό επιβίωσης των ασθενών, καθώς και για μεθόδους που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους.

Η ενέργεια υποστηρίζεται από τον Όμιλο Τουρνικιώτη και την Midea BT (MBT), έναν από τους κύριους χορηγούς της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson, η οποία στηρίζει πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο και ενισχύει δράσεις που προάγουν την κοινωνική ευθύνη μέσω του αθλητισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση και το έργο της Choose Life:

https://chooselifeworld.com/