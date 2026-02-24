Μετά το FOMO, έρχεται το FOBO: Πώς θα αναγνωρίσεις αυτή την «παγίδα» αναποφασιστικότητας

Η «μάστιγα» των υπερβολικών επιλογών και πώς η αναζήτηση του τέλειου μπορεί να σαμποτάρει την ψυχική σου υγεία.

Πιθανότατα γνωρίζεις ήδη τον όρο FOMO (Fear of Missing Out), τον φόβο δηλαδή ότι κάπου αλλού συμβαίνει κάτι πιο συναρπαστικό από αυτό που κάνεις εσύ εκείνη τη στιγμή.

Είναι ένα συναίσθημα που μας ωθεί να τσεκάρουμε διαρκώς τα social media για να μη μείνουμε «εκτός». Ωστόσο, υπάρχει ένας άλλος, ίσως πιο ύπουλος και καταστροφικός «συγγενής» του, που επηρεάζει την καθημερινότητά σου με τρόπο που ίσως δεν είχες αντιληφθεί μέχρι σήμερα: το FOBO.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr