Επείγουσα προειδοποίηση για επικίνδυνο ιό που προκαλεί πυρετό, εξάνθημα και πόνο στις αρθρώσεις

Συναγερμός έχει σημάνει για έναν επικίνδυνο ιό που εξαπλώνεται ραγδαία σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό πολυτελείας, με τις υγειονομικές αρχές να εκδίδουν αυστηρές ταξιδιωτικές οδηγίες και να καλούν τους ταξιδιώτες να λαμβάνουν «ενισχυμένα προληπτικά μέτρα».

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) εξέδωσε επείγουσα υγειονομική προειδοποίηση για όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν στις Σεϋχέλλες, ένα σύμπλεγμα νησιών στον Ινδικό Ωκεανό, γνωστό για τα τιρκουάζ νερά και τις εξωτικές παραλίες του, αλλά και στο Σουρινάμ, μικρή χώρα στη βορειοανατολική ακτή της Νότιας Αμερικής.

Η προειδοποίηση αφορά σημαντική έξαρση του ιού chikungunya, ενός νοσήματος που μεταδίδεται μέσω κουνουπιών και προκαλεί σοβαρά συμπτώματα, με αυξανόμενη ανησυχία για τη δημόσια υγεία.

