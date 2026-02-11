Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες

Τα συνολικά αποθέματα νερού στους τέσσερις ταμιευτήρες της Αθήνας ξεπέρασαν τα 600 εκατ. κυβικά μέτρα.

Οι σημαντικές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις που σημειώθηκαν στη χώρα από την αρχή του έτους είχαν ως αποτέλεσμα τη θεαματική αύξηση των εισροών νερού στους ταμιευτήρες της Αθήνας, οι οποίοι πλέον διαθέτουν περισσότερα από 600 εκατ. κυβικά μέτρα, έπειτα από οκτώ μήνες.

Σύμφωνα με τα δεδομένα απολήψιμων αποθεμάτων της ΕΥΔΑΠ, το συνολικό απόθεμα των τεσσάρων ταμιευτήρων, του Μόρνου, του Εύηνου, της Υλίκης και του Μαραθώνα, έφτασε τη Δευτέρα (09/02) τα 600.244.000 κυβικά μέτρα νερού, από 399.736.000 την πρώτη ημέρα του 2026. Η τελευταία φορά που τα αποθέματα ήταν πάνω από το «όριο» των 600 εκατ. κυβικών μέτρων ήταν στις αρχές Ιούνιου του 2025.

