Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες

Συνολικά 560 εκατ. κυβικά μέτρα νερού βρίσκονται στους τέσσερις ταμιευτήρες της πρωτεύουσας.

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων δύο μηνών, και ειδικά από την άφιξη του νέου έτους, είχαν ως αποτέλεσμα την εισροή σημαντικής ποσότητας νερού στους τέσσερις ταμιευτήρες της Αθήνας, με τον Μόρνο να ξεπερνά το «όριο» των 300 εκατ. κυβικών μέτρων έπειτα από οκτώ μήνες.

Σύμφωνα με τα δεδομένα απολήψιμων αποθεμάτων της ΕΥΔΑΠ, ο ταμιευτήρας που παρέχει φρέσκο νερό σε εκατομμύρια καταναλωτές της Αθήνας έχει πλέον 305.531.000 κυβικά μέτρα, από 200 εκατ. κυβικά την Πρωτοχρονιά του 2026, μία αύξηση 50%.

