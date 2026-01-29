Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Σταυρούλας στην Καρδίτσα: Ολόκληρο το χωριό την ξεπροβόδισε

Θρήνος στην κηδεία της Σταυρούλας Μπουκουβάλα, η οποία ήταν μια από τις πέντε εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Το τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Μπουκουβάλα, μια από τις πέντε εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους κατά την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα είπαν σήμερα το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι της 47χρονης από το Προάστιο Καρδίτσας.

Ολόκληρο το χωριό, όπου ζούσε η Σταυρούλα Μπουκουβάλα, μητέρα τριών παιδιών, βρέθηκε στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και προσπάθησε να συμπαρασταθεί με όποιον τρόπο μπορούσε στην οικογένεια.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr