Eurovision 2026: Ανακοινώθηκαν τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού της Ελλάδας

Ανακοινώθηκαν τα 14 τραγούδια που μαζί με εκείνα του Α' ημιτελικού διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Αποκαλύφθηκαν ακόμα 14 τραγούδια που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, μέσα από την εκπομπή «EurovisionGR» της ΕΡΤ1. Την παρουσίαση της εκπομπής έχουν αναλάβει ο Θάνος Παπαχάμος και η Κέλλυ Βρανάκη, οι οποίοι κάθε Σαββατοκύριακο, στις 17:00, μυούν το κοινό στο κλίμα της κορυφαίας ευρωπαϊκής μουσικής διοργάνωσης.

Το κοινό είχε ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από τις συμμετοχές την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, όταν προβλήθηκαν αποσπάσματα διάρκειας 15 δευτερολέπτων από τα τραγούδια και των 28 φιναλίστ του «Sing for Greece». Στις εβδομάδες που ακολούθησαν, οι καλλιτέχνες και οι συμμετοχές τους παρουσιάστηκαν αναλυτικότερα μέσα από τέσσερις ειδικές εκπομπές της ΕΡΤ1.

