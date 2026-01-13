Η νέα χρονιά δεν χρειάζεται άλλο ένα «από Δευτέρα»

Η αρχή του χρόνου είναι γεμάτη υποσχέσεις.

Νέοι στόχοι, περισσότερη ενέργεια, μεγαλύτερη συνέπεια με τον εαυτό μας. Και λιγότερες… δικαιολογίες.

Στην πραγματικότητα, οι δικαιολογίες είναι απλώς ένας πιο κομψός τρόπος να αναβάλουμε την αρχή. Για «όταν θα είμαστε έτοιμοι». Για μια ακόμη Δευτέρα. To Red Bull ανοίγει τη χρονιά με το Red Bull Zero Excuses. Όχι απλώς σαν καμπάνια, αλλά ως υπενθύμιση ότι η ενέργεια δεν είναι θέμα τέλειων συνθηκών. Είναι επιλογή.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Red Bull Zero: όλη η χαρακτηριστική ενέργεια του Red Bull, χωρίς ζάχαρη και χωρίς θερμίδες, για όσους θέλουν να επιλέγουν συνειδητά. Χωρίς εκπτώσεις στην απόδοση, χωρίς συμβιβασμούς.

Στο πλαίσιο του Red Bull Zero Excuses, το digital activation περιλαμβάνει το “Red Bull Guess the Word”, ένα παιχνίδι αλληλεπίδρασης, τύπου «κρεμάλα», με τρία διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. Εδώ, οι χρήστες καλούνται να μαντέψουν μια λέξη που σχετίζεται με τη γυμναστική και τη φυσική κατάσταση, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Όσο πιο γρήγορα μαντέψει ο παίχτης τις λέξεις, τόσο περισσότερους πόντους συγκεντρώνει, αυξάνοντας τις πιθανότητες να βρεθεί στην κορυφή του πίνακα κατάταξης. Και το παιχνίδι δεν σταματά εκεί. Πέντε νικητές θα κερδίσουν από μία Red Bull Zero Excuses Gym Bag με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την προπόνηση.

Μπορείς να παίξεις το παιχνίδι στο redbull.com/zeroexcuses

Το Red Bull Zero Excuses δεν «μιλά» για υπεράνθρωπες επιδόσεις. Μιλά για εκείνη τη μικρή απόφαση να σηκωθείς από τον καναπέ, να βγεις για προπόνηση, να συνεχίσεις, ακόμη κι όταν «δεν έχεις όρεξη». Έρχεται να γίνει το «καύσιμο» για μια χρονιά γεμάτη δράση, συνέπεια και προσωπικά milestones, χωρίς περιττές δικαιολογίες, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες και χωρίς… όρια.

Μάθε περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ