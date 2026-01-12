Η MSI παρουσίασε στη CES 2026 το μέλλον των φορητών gaming συστημάτων της (vid)

Γνωρίστε τα όσα είπε η MSI στην CES 2026

H MSI είχε δυναμική παρουσία στην έκθεση CES 2026 που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Las Vegas, δείχνοντας ότι δεν παίζει πια μόνο με gamers, αλλά και με όποιον θέλει να έχει το πιο ισχυρό μηχάνημα. Τα Raider, Stealth και Crosshair laptops, μαζί με το συλλεκτικό Claw 8 AI+ Glacier Blue handheld, έκλεψαν την παράσταση.

Raider 16 Max HX: 300W TDP – Στην κορυφή

Το Raider 16 Max HX είναι το πρώτο gaming laptop στον κόσμο με 300W συνολική ισχύ, μοιράζοντας 175W στην NVIDIA RTX 5090/5080 και 125W στον Intel Core Ultra 200HX – τον πιο δυνατό επεξεργαστή laptop που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Η οθόνη του έχει QHD+ ανάλυση, 240Hz και πιάνει εξαιρετικά επίπεδα μαύρου χρώματος. Σημαντική εξέλιξη είναι και η ψύξη του: το Cooler Boost Trinity με Intra Flow έρχεται με 3 ανεμιστήρες, 6 heatpipes, 5 εξαερισμούς και phase-change πάστα που εξαντλείται μόνο όταν χρειάζεται. Ακόμα και σε 4K rendering ή μαραθώνια gaming sessions, το σύστημα υπόσχεται να μένει κρύο και αθόρυβο. Κάτι που επίσης κέντρισε το ενδιαφέρον είναι το πάνελ γρήγορης πρόσβασης που ανοίγει με ένα κούμπωμα για να βάλει κανείς μόνος του RAM/SSD (DDR5 έως 128GB, dual PCIe Gen5).

Stealth 16 AI+: Βραβείο CES και φορητότητα σε άλλο επίπεδο

Αν ψάχνει κανείς κάτι που να μην φωνάζει "gamer" αλλά να είναι αρκετά ισχυρό, το Stealth 16 AI+ ξεχώρισε στην έκθεση και πήρε το βραβείο CES Innovation Award για το καλύτερο hardware. Έχει πάχος 16,6mm, βάρος κάτω από 2kg, αλουμινένιο σασί σε stealth γκρι και μπαίνει εύκολα σε κάθε τσάντα γραφείου. Το Cooler Boost Intra Flow δίνει +20W επιπλέον στην GPU, ενώ ηο οθόνη QHD+ OLED 240Hz υπόσχεται να αποδώσει τα πάντα στον μέγιστο βαθμό. Τα AI optimizations το κάνουν τέλειο και για streaming/video editing, ενώ η 90Whr μπαταρία «σηκώνει» 6-8 ώρες βαριάς δουλειάς.

Crosshair 16 HX: 200W TDP και RGB

Τα Crosshair 16 Max HX & HX «χτυπάνε» 200W TDP (+30% από πέρσι), με Intel Core Ultra 200HX ή AMD Ryzen 9 9955HX και RTX 50 series. Το τετραπλό σύστημα Cooler Boost κρατάει τις ταχύτητες στο max και η QHD+ 165Hz OLED οθόνη με HDR μπορεί να εξυπηρετήσει όλα τα σύγχρονα games. Όλες οι θύρες βρίσκονται στο πίσω μέρος του για να μένει το γραφείο «καθαρό» από καλώδια και στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά έχουμε dual PCIe Gen5 SSDs και DDR5-7200 RAM.

Claw 8 AI+ Glacier Blue: Επέστρεψε ανανεωμένο

Το Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition δεν είναι απλά handheld – είναι ένα συλλεκτικό κομμάτι. Το Glacier Blue φινίρισμα στο καμπυλωτό σασί του, ο Intel Core Ultra 200V με Arc Xe2 GPU, τα 32GB LPDDR5x-8533 RAM, η οθόνη αφής 8" FHD+ 120Hz (VRR 48-120Hz) και η 80Whr μπαταρία του το βοηθούν να «σηκώνει» AAA games για ώρες. Από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, ξεχωρίζουν τα hall effect analog sticks (χωρίς drift), 6-axis IMU για motion controls και DTS audio για να «ζωντανεύουν» τα games.