Η Warner Bros απορρίπτει και τη νέα προσφορά εξαγοράς από την Paramount

Η Paramount προσπαθεί να βελτιώσει την εχθρική προσφορά της ύψους 77,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ολόκληρη την εταιρεία.

Συνεχίζει να απορρίπτει τις επιθετικές προσφορές εξαγοράς της από την Paramount, η Warner Bros, προτρέποντας τους μετόχους της, να παραμείνουν στην ανταγωνιστική προσφορά του Netflix.

Η διοίκηση της Warner έχει απορρίψει επανειλημμένα τις προτάσεις της Paramount, η οποία ανήκει στην Skydance, και πριν από λίγες εβδομάδες προέτρεψε τους μετόχους να υποστηρίξουν την πώληση της επιχείρησης streaming και στούντιο της Netflix έναντι 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τους Washington Times.

Η Paramount, εν τω μεταξύ, έχει καταβάλει προσπάθειες να βελτιώσει την εχθρική προσφορά της ύψους 77,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ολόκληρη την εταιρεία.

