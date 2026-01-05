Δύο φλογερά άστρα πέρασαν κοντά από τον Ήλιο και άλλαξαν τη «γειτονιά» του ηλιακού συστήματος

Το ηλιακό μας σύστημα δεν ταξιδεύει μέσα στο απόλυτο κενό...

Πολύ πριν εμφανιστεί ο άνθρωπος στη Γη, το ηλιακό μας σύστημα βρέθηκε στο πέρασμα δύο εξαιρετικά καυτών και φωτεινών άστρων, τα οποία πλησίασαν απρόσμενα κοντά στον Ήλιο και άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στο κοσμικό περιβάλλον που μας περιβάλλει σήμερα. Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, πριν από περίπου 4,4 εκατομμύρια χρόνια, δύο μπλε άστρα πέρασαν σε απόσταση μόλις 30 έως 35 ετών φωτός, απόσταση μικρή με αστρονομικά δεδομένα.

Την έρευνα ηγείται ο αστροφυσικός Μάικλ Σαλ από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στο Μπόλντερ και επιχειρεί να εξηγήσει πώς αυτές οι μακρινές, αλλά ισχυρές κοσμικές «επισκέψεις» διαμόρφωσαν το διαστρικό περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται σήμερα το ηλιακό σύστημα.

