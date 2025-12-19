Το ταξίδι της Ιωάννας Τούνη στο Μεξικό και στη θρυλική Hacienda Patrón

Η mega influencer σε μια exclusive εμπειρία ζωής στη πατρίδα της #1 super premium τεκίλας στο κόσμο!

Η Ιωάννα Τούνη μας έχει συνηθίσει σε εντυπωσιακές εξορμήσεις σε όλον τον κόσμο, όμως αυτή την φορά, ξεπέρασε τον εαυτό της με ένα ανεπανάληπτο ταξίδι στο Μεξικό, με τελικό προορισμό τη θρυλική Hacienda Patrón, εκεί όπου γίνεται η παραγωγή της #1 στον κόσμο super premium τεκίλας Patrón. Μια εμπειρία που ελάχιστοι έχουν την ευκαιρία να ζήσουν στην ζωή τους!

Η διαδρομή ξεκίνησε από την πολύχρωμη Πόλη του Μεξικού, το ιστορικό του κέντρο, την πολύχρωμη γειτονιά Coyoacán, όπου έζησε η Φρίντα Κάλο, αλλά και τις εντυπωσιακές πυραμίδες στο Teotihuacán.

Κορυφώθηκε, όμως, αργότερα, στη μακρινή επαρχία του Jalisco, ανάμεσα στις απέραντες φυτείες της σπάνιας μπλε αγαύης, όπου η Ιωάννα Τούνη πέρασε τις πύλες της μαγικής Hacienda Patrón και απόλαυσε την πολυτελή φιλοξενία της.

Αυτή ήταν η ιδανική ευκαιρία για την πολυάσχολη mega influencer να αποδράσει από την καθημερινότητα και να “ξεσκάσει” μαζί με την κολλητή της φίλη, Λένια Παπασυμεωνίδου, μέσα σε ένα τοπίο απόλυτης ηρεμίας, άνεσης και αυθεντικής μεξικανικής παράδοσης, παρέα με super premium cocktail Paloma & Margarita, φτιαγμένα φυσικά με την αυθεντική τεκίλα Patrón.

Στη Hacienda Patrón, η Ιωάννα δεν περιορίστηκε απλώς στην απόλαυση· ενδιαφέρθηκε να δει από κοντά τι κάνει την Patrón πραγματικά μοναδική. Παρακολούθησε τη χειροποίητη συγκομιδή της εκλεκτής Blue Weber Agave, την παραδοσιακή άλεση με την ιστορική πέτρα tahona, καθώς και τη διαδικασία απόσταξης σε μικρούς χάλκινους άμβυκες — μια τεχνική που παραμένει αναλλοίωτη εδώ και πολλές δεκαετίες και αποτελεί θεμέλιο του signature χαρακτήρα της Patrón, τον οποίο ξεχωρίζουν οι tequila aficionados από την πρώτη γουλιά.

Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε με τον χώρο παλαίωσης της τεκίλας σε προσεκτικά επιλεγμένα βαρέλια αμερικανικής και γαλλικής δρυός, πολλά από τα οποία έχουν προηγουμένως φιλοξενήσει bourbon ή κρασί, προσδίδοντας στο τελικό απόσταγμα πλούσια βάθη, νότες γλυκύτητας, αρωματική πολυπλοκότητα και τον ξεχωριστό χαρακτήρα, που έχει καθιερώσει την Patrón ως τη χρυσή υπογραφή της super premium τεκίλας διεθνώς.

Καθώς ο ήλιος έδυε πίσω από τις φυτείες της αγαύης, η εμπειρία της Ιωάννας ολοκληρώθηκε με πολυτελή dinner και exclusive γευσιγνωσίες, όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τις πιο εκλεκτές και ultra-premium εκδοχές της τεκίλας Patrón , όπως την Patrón El Alto. Μέσα από τα αρώματα και την πολυπλοκότητα των αποσταγμάτων, βίωσε τη βαθιά τεχνογνωσία, το craftsmanship και τη φιλοσοφία που βρίσκονται πίσω από κάθε μπουκάλι Patrón — μια φιλοσοφία που στηρίζεται στη χειροποίητη παραγωγή, στη διαχρονική παράδοση και στην αδιαπραγμάτευτη προσήλωση στην ποιότητα.

Φεύγοντας από τη Hacienda Patrón, η Ιωάννα Τούνη πήρε μαζί της εικόνες, εμπειρίες και στιγμές που δύσκολα ξεχνιούνται. Ένα ταξίδι που της θύμισε τη δύναμη του να απολαμβάνεις το τώρα, να εξερευνάς νέους κόσμους και να εκτιμάς την τέχνη πίσω από ό,τι φαίνεται απλό. Η Patrón δεν είναι για εκείνη πια μια super premium τεκίλα — είναι μια εμπειρία ζωής.

Απολαύστε Υπεύθυνα