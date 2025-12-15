Stranger Things - Volume 2: Η πιο σκοτεινή φάση του Χόκινς ξεκινά με αυτό το τρέιλερ

Όλα όσα υποθέταμε μέχρι στιγμής για το Πάνω Κάτω είναι εντελώς λάθος μας λέει το νέο τρέιλερ του Stranger Things για το Volume 2.

Tο Netflix δημοσίευσε νέο τρέιλερ για τον 2ο Τόμο της 5ης σεζόν του Stranger Things που ξεκίνησε στις 26 Νοεμβρίου και μας δίνει μια γεύση από τα όσα φρικαλέα θα ζήσουν οι ήρωες του Χόκινς στην προσπάθειά τους να αφανίσουν τον Vecna.

Είναι φανερό πως στη σειρά οι ήρωες μπαίνουν στην πιο δύσκολη και πιο σκοτεινή και επικίνδυνη φάση τους όπου όλα όσα πίστευαν μέχρι σήμερα για το Upside Down ανατρέπονται.

Στο νέο τρέιλερ βλέπουμε τη συνεργασία μεταξύ της Eleven και της χαμένης αδερφής της, Kali.

