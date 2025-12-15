Κάποια κλασικά και αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια μπορεί εσύ να τα απολαμβάνεις, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τον σκύλο σου

Διανύουμε τον μήνα που τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια έχουν την τιμητική τους. Τα ακούς σε καταστήματα, σε πάρκινγκ, στο ραδιόφωνο, ακόμα και στο σπίτι σου βάζεις την αγαπημένη σου playlist. Όσο εσύ όμως μπαίνεις σε γιορτινό κλίμα και απολαμβάνεις τη στιγμή, δεν συμβαίνει το ίδιο και για τον σκύλο σου.

Διότι υπάρχουν δέκα συγκεκριμένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που όταν τα ακούει, αγχώνεται. Έρευνες στη συμπεριφορά των ζώων δείχνουν ότι η μουσική χαμηλού ρυθμού (50–60 χτύποι το λεπτό) βοηθά στη μείωση του στρες στους σκύλους. Αυτό σημαίνει ότι τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια με υψηλό BPM μπορεί να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα και να τους προκαλούν ένταση.

