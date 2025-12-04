Θεσσαλονίκη: ΑμεΑ έφτιαξε ράμπα με τα ίδια του τα χέρια

Με τα ίδια του τα χέρια, ο Κωνσταντίνος Τσιφτσόπουλος έφτιαξε ράμπα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δίνοντας μάθημα αξιοπρέπειας και διεκδίκησης.

Το πρωί της 3ης Δεκεμβρίου, Παγκόσμιας Ημέρας Αναπηρίας, ο Κωνσταντίνος Τσιφτσόπουλος, άτομο ΑμεΑ που μετακινείται καθημερινά με αμαξίδιο, πήρε μια απόφαση που συγκίνησε την πόλη: να δημιουργήσει μόνος του μια ράμπα διέλευσης στη διασταύρωση Βενιζέλου και Παπαδοπούλου.

Οι κακοτεχνίες του δρόμου δεν δυσκόλευαν μόνο εκείνον, αλλά και γονείς με καροτσάκια, ηλικιωμένους και πεζούς. Παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης, η κατάσταση παρέμενε αμετάβλητη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr