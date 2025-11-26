Στάση εργασίας στο μετρό: Ουρές στις στάσεις λεωφορείων, κατανόηση από τους επιβάτες

Ουρές στις στάσεις λεωφορείων, μετά τη στάση εργασίας σε μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ. Κατανόηση δείχνουν οι επιβάτες, μετά το εργατικό δυστύχημα με έναν νεκρό.

Ουρές έχουν σχηματιστεί σε πολλές στάσεις λεωφορείων στο Λεκανοπέδιο, λόγω της έκτακτης στάσης εργασίας σε μετρό και τραμ, μετά το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στον Πειραιά.

Αρκετοί επιβάτες, σύμφωνα με το Orange Press Agency, έβλεπαν έκπληκτοι τις κατεβασμένες μπάρες στο μετρό και δυσανασχετούσαν, όμως όταν ενημερώνονταν για το συμβάν, οι περισσότεροι, έδειχναν κατανόηση για τους λόγους της κινητοποίησης.

