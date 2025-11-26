Ποια είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με σχεδόν 42 εκατ. κατοίκους: Η νέα κατάταξη του ΟΗΕ
Νέα έκθεση του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι η πρωτεύουσα της Ινδονησίας, Τζακάρτα, είναι η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με 41,9 εκατομμύρια κατοίκους, ακολουθούμενη από τη Ντάκα στο Μπαγκλαντές, η οποία φιλοξενεί 36,6 εκατομμύρια κατοίκους.
Μια χαμηλή παράκτια πόλη που βρίσκεται δυτικά της πυκνοκατοικημένης Ιάβας, η Τζακάρτα ανέβηκε από τη δεύτερη θέση για να αντικαταστήσει το Τόκιο, το οποίο είχε ονομαστεί η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο στην πιο πρόσφατη αξιολόγηση του ΟΗΕ το 2000.
Ο σχετικά σταθερός πληθυσμός της ιαπωνικής πρωτεύουσας, ύψους 33,4 εκατομμυρίων, την είδε να υποχωρεί στην τρίτη θέση, πίσω από την πυκνοκατοικημένη πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές, Ντάκα, η οποία ανέβηκε στη δεύτερη θέση από την ένατη και προβλέπεται να γίνει η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο έως το 2050.
