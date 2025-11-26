Black Friday: Αποκτήστε laptops σε φανταστικές τιμές

Εάν θέλετε να αποκτήσετε ένα νέο laptop βιαστείτε, καθώς απομένουν λίγες μόνο ημέρες μέχρι το τέλος των εκπληκτικών προσφορών Black Friday της ASUS.

Εάν χρειάζεστε έναν φορητό υπολογιστή για οικιακή ή επαγγελματική χρήση, για το σχολείο ή για να παίζετε βιντεοπαιχνίδια, οπωσδήποτε θα βρείτε κάτι που να αξίζει την προσοχή σας στις προφορές Black Friday της ASUS. Πέρα από τις μειωμένες τιμές, όσοι αγοράσουν ένα μοντέλο ASUS Vivobook S, Zenbook, ProArt ή ROG θα λάβουν ένα ακόμα προνόμιο, την επέκταση της εγγύησης. Συγκεκριμένα, όσοι καταχωρήσουν έναν φορητό υπολογιστή από τις προαναφερθείσες σειρές στον ιστότοπο της ASUS μέχρι το τέλος του έτους, θα λάβουν δώρο ένα επιπλέον (τρίτο) έτος εγγύησης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επέκταση της εγγύησης ΕΔΩ.

ASUS Vivobook 16 (X1607) – Είσοδος στον κόσμο των Copilot+ PC

Ψάχνετε έναν ευέλικτο και προσιτό φορητό με προηγμένες λειτουργίες και δεν θέλετε να ξοδέψετε μια περιουσία; Το ASUS Vivobook 16 (X1607) είναι μια εξαιρετική πρόταση για οικιακούς χρήστες και φοιτητές. Χάρη στη μεγάλη οθόνη με διαγώνιο 16-ιντσών, είναι κατάλληλο για εργασία, αλλά και για την κατανάλωση περιεχομένου multimedia. Είναι μία από τις πιο προσιτές συσκευές Copilot+ PC της αγοράς, καθιστώντας τις προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης των Windows διαθέσιμες στους χρήστες. Είναι εξοπλισμένο με τον επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon X, ο οποίος εγγυάται εξαιρετικές επιδόσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Φέρει επίσης πιστοποίηση ανθεκτικότητας στρατιωτικού επιπέδου MIL-STD-810H, η οποία εγγυάται την ποιότητα κατασκευής και την αντοχή σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.

ASUS Zenbook DUO (UX8406) – Ο πρωταθλητής της παραγωγικότητας

Έχετε κουραστεί να εναλλάσσεστε μεταξύ δύο ή περισσοτέρων παραθύρων; Ευχόσαστε για έναν φορητό υπολογιστή με μεγαλύτερη οθόνη, αλλά δεν θέλετε να θυσιάσετε τη φορητότητα; Χάρη στις δύο οθόνες OLED 14-ιντσών, το Zenbook DUO αυξάνει την παραγωγικότητα, διατηρώντας παράλληλα έναν συμπαγή παράγοντα μορφής. Μπορείτε να το ρυθμίσετε κατά τέτοιο τρόπο ώστε η μία οθόνη να είναι δίπλα στην άλλη, σαν ανοιχτό βιβλίο ή με τρόπο που η μία οθόνη να είναι πάνω από την άλλη. Διαθέτει επίσης αποσπώμενο πληκτρολόγιο Bluetooth που μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε μία εκ των δύο οθονών, ενώ στο σετ περιλαμβάνεται και μια ψηφιακή γραφίδα. Τροφοδοτείται από τον νεότερο επεξεργαστή Intel Core Ultra 9. Χάρη σε αυτά τα στοιχεία, το Zenbook DUO είναι μια φανταστική επιλογή για όσους εργάζονται ταυτοχρόνως σε πολλά προγράμματα ή χρησιμοποιούν συχνά μια εξωτερική οθόνη.

ASUS Zenbook A14 (UX3407) – Απίστευτα ελαφρύ

Σας ενοχλούν τα μεγάλα και βαριά laptops; Θέλετε κάτι που δεν θα νιώθετε σχεδόν καθόλου στη τσάντα ή το σακίδιό σας όταν ταξιδεύετε; Με βάρος μόλις 980 γραμμάρια και μια μπαταρία που προσφέρει απίστευτη αυτονομία, το ASUS Zenbook A14 (UX3407) κάνει πραγματικότητα τα όνειρα όσων περνούν πολλές ώρες έξω από το σπίτι ή το γραφείο. Είναι μια πραγματική απόλαυση να εργάζεστε στην οθόνη ASUS Lumina OLED με διαγώνιο 14-ιντσών και ζωηρά χρώματα. Στην καρδιά του συστήματος χτυπά ο επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon X. Εν τω μεταξύ, το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από Ceraluminum, ένα ειδικό υλικό που είναι πιο σκληρό και ανθεκτικό στη φθορά από τα τυπικά μεταλλικά πλαίσια, ενώ παράλληλα καθιστά τις δαχτυλιές λιγότερο ορατές.

ASUS TUF Gaming A16 (2025) FA608 – Για στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης

Αγαπάτε τα βιντεοπαιχνίδια, αλλά έχετε περιορισμένο προϋπολογισμό; Σε αυτήν την περίπτωση, ο ιδανικός φορητός υπολογιστής για εσάς είναι το ASUS TUF Gaming A16 (2025) FA608. Έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή σχέση τιμής/επιδόσεων. Διατίθεται σε διάφορες διαμορφώσεις, με την πιο ισχυρή να διαθέτει επεξεργαστή AMD Ryzen 9 και κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce RTX 5070. Η οθόνη έχει διαγώνιο 16-ιντσών, ενώ ο φορητός υπολογιστής διαθέτει δύο υποδοχές για μνήμη και δύο υποδοχές αποθήκευσης SSD. Φέρει επίσης πιστοποίηση MIL-STD-810H, πράγμα που σημαίνει ότι έχει υποβληθεί σε ένα αυστηρό καθεστώς δοκιμών, ώστε να πληροί υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.

ROG Strix G16 (2025) G615 – Το όνειρο κάθε gamer

Εάν στο στέρνο σας χτυπά η καρδιά ενός αληθινού gamer, η ASUS έχει ετοιμάσει για εσάς το ROG Strix G16 (2025) G615. Η ψύξη με ενστάλαξη υγρού μετάλλου επιτρέπει στον επεξεργαστή Intel Core Ultra 9 να παρέχει τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις ανά πάσα στιγμή, και σε συνδυασμό με την κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce RTX 5080 σας επιτρέπει να τρέχετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια στις υψηλότερες δυνατές ρυθμίσεις. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ο νέος μηχανισμός, ο οποίος επιτρέπει το εύκολο και αβίαστο άνοιγμα του εξωτερικού περιβλήματος, χωρίς τη χρήση εργαλείων. Χάρη σε αυτόν, μπορείτε να αναβαθμίσετε πολύ εύκολα τη μνήμη και τον SSD, αν τυχόν προκύψει κάποια ανάγκη. Αυτό το μοντέλο διαθέτει οθόνη με διαγώνιο 16-ιντσών, αλλά αν αυτή δεν σας αρκεί, μπορείτε να στραφείτε το μοντέλο G18, το οποίο διαθέτει οθόνη με διαγώνιο 18-ιντσών. Αν γίνετε μέλος του ROG Elite Club, με την αγορά αυτού του φορητού υπολογιστή θα λάβετε πολλούς πόντους, τους οποίους δύναται να εξαργυρώσετε για να αποκτήσετε ενδιαφέροντα και πολύτιμα δώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορείτε να γίνετε μέλος, χωρίς να χρειαστεί να αγοράσετε έναν φορητό υπολογιστή. Το μόνο που απαιτείται είναι καλή θέληση και λίγος χρόνος. Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα ROG Elite Club ΕΔΩ.

Πού μπορείτε να βρείτε αυτούς τους φορητούς υπολογιστές;

Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλους τους προαναφερθέντες φορητούς υπολογιστές, καθώς και πληροφορίες για το πού μπορείτε να τους αγοράσετε κάνοντας κλικ ΕΔΩ.