Ποιες είναι οι πέντε «εποχές» του εγκεφάλου: Σε ποια δεκαετία «ενηλικιωνόμαστε»

Μία νέα μελέτη δείχνει ότι η ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου έχει τέσσερα κρίσιμα «σημεία καμπής» περίπου στις ηλικίες των 9, των 32, των 66 και των 83 ετών.

Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει πέντε σημαντικές «εποχές» στην ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου σε μια από τις πιο ολοκληρωμένες μελέτες μέχρι σήμερα σχετικά με το πώς αλλάζει η νευρωνική καλωδίωση από τη βρεφική ηλικία έως τα γηρατειά.

Η μελέτη, βασισμένη σε σαρώσεις εγκεφάλου σχεδόν 4.000 ατόμων ηλικίας κάτω του ενός έως 90 ετών, χαρτογράφησε τις νευρωνικές συνδέσεις και τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Αυτό αποκάλυψε πέντε ευρείες φάσεις, χωρισμένες σε τέσσερα κρίσιμα «σημεία καμπής» στα οποία η οργάνωση του εγκεφάλου κινείται σε μια διαφορετική τροχιά, περίπου στις ηλικίες των 9, 32, 66 και 83 ετών.

