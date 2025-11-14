XENIA 2025: Μη χάσεις το ραντεβού με το Μέλλον του Ξενοδοχείου σου

Η ελληνική φιλοξενία διαπρέπει, αλλά ο κόσμος αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.

Η νέα εποχή απαιτεί αναβάθμιση, βιωσιμότητα, και τεχνολογική αιχμή. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι η δική σας επιχείρηση θα παραμείνει στην κορυφή;

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: XΕΝΙΑ 2025 (22-24 Νοεμβρίου, Metropolitan Expo). Δεν είναι απλώς μια έκθεση. Είναι το σημείο συνάντησης όπου γεννιέται το μέλλον του κλάδου. Κλείστε τη ΔΩΡΕΑΝ online πρόσκλησή σας σήμερα!

Γιατί πρέπει να είστε στην XΕΝΙΑ 2025;

Επειδή ο ανταγωνισμός δεν κοιμάται, και εσείς δεν έχετε την πολυτέλεια να μείνετε πίσω. Η XΕΝΙΑ είναι το hot spot έμπνευσης και επενδύσεων που θα σας δώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Κάτω από την ίδια στέγη θα συναντήσετε 500+ κορυφαίους, εξειδικευμένους προμηθευτές της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να κλείσετε συμφωνίες, να συγκρίνετε λύσεις και να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε, χωρίς χάσιμο χρόνου.

Παράλληλα, θα ενημερωθείτε για τα παγκόσμα megatrends στον τουρισμό. Από το design και την αρχιτεκτονική μέχρι το digital marketing, η έκθεση φέρνει τις καινοτομίες στο προσκήνιο.

Τι θα βρείτε για την επιχείρησή σας;

Η έκθεση καλύπτει κάθε πτυχή της ξενοδοχειακής μονάδας, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το είδος του καταλύματός σας:

Ανακαίνιση & Κατασκευή : Αρχιτεκτονικά και δομικά υλικά, έπιπλα, φωτισμός, δάπεδα, μπάνια για να αναβαθμίσετε την εμπειρία του πελάτη και να ανανεώσετε τις υποδομές σας.

: Αρχιτεκτονικά και δομικά υλικά, έπιπλα, φωτισμός, δάπεδα, μπάνια για να αναβαθμίσετε την εμπειρία του πελάτη και Digital Technology: Συστήματα κρατήσεων, PMS, εφαρμογές AI, ψηφιακό marketing, λύσεις check-in για να αυξήσετε τις απευθείας κρατήσεις και να βελτιστοποιήσετε τη λειτουργία της μονάδας.

Εξοικονόμηση Ενέργειας: Ενεργειακές λύσεις και συστήματα διαχείρισης για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Ενεργειακές λύσεις και συστήματα διαχείρισης για τη και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός & Επίπλωση: Custom made έπιπλα, προηγμένα συστήματα ύπνου, λευκά είδη, amenities που εξυπηρετούν δύο κεντρικούς στόχους: την αισθητική ανανέωση και την αντοχή/λειτουργικότητα.

Εξοπλισμός F&B: Επαγγελματικός εξοπλισμός κουζίνας, table ware, προτάσεις πρωινού και buffet για να βελτιώσετε την ποιότητα των υπηρεσιών και να ανταποκριθείτε στις γαστρονομικές τάσεις .

Επαγγελματικός εξοπλισμός κουζίνας, table ware, προτάσεις πρωινού και buffet για να βελτιώσετε την ποιότητα των υπηρεσιών και . Health & Wellbeing: Λύσεις για Spa, fitness για να δημιουργήσετε επιπλέον πηγή εσόδων αλλά και για να μετατρέψετε τη μονάδα σας σε προορισμό ευεξίας.

Ανακαλύψτε εδώ όλα τα brands που θα συμμετέχουν

Digi Hotel Stage: Οι απαντήσεις στα «πώς» και τα «γιατί» του digital hospitality

Στο Digi Hotel Stage του Hall 1, πάνω από 40 experts θα αναλύσουν, σε βάθος, καίρια θέματα όπως:

Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) & Αυτοματισμοί

Digital Marketing & Online Πωλήσεις

Smart Hotel Technology & Customer Experience (CX)

Εδώ, θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την τεχνολογία ως στρατηγικό σύμμαχο για να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία του επισκέπτη και να εκτοξεύσετε την ανταγωνιστικότητά σας στην παγκόσμια αγορά.

Δείτε το πρόγραμμα του Stage: https://www.xenia.gr/digi-hotel-stage/

The Red Spot Stage: Ο ρόλος της αρχιτεκτονικής & του design στην φιλοξενία

To stage του Hall 2, είναι το ραντεβού των κορυφαίων αρχιτεκτόνων, interior designers και κατασκευαστών που διαμορφώνουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Case Studies που Εμπνέουν: Θα παρουσιαστούν έργα και ξενοδοχειακά concepts που έχουν ξεχωρίσει για την καινοτομία και την απόδοσή τους. Μάθετε από τους καλύτερους πώς ένα σωστό design μπορεί να αυξήσει την τιμή πώλησης του δωματίου σας.

Θα παρουσιαστούν έργα και ξενοδοχειακά concepts που έχουν ξεχωρίσει για την και την τους. Μάθετε από τους καλύτερους πώς ένα σωστό design μπορεί να αυξήσει την τιμή πώλησης του δωματίου σας. Design Trends 2026: Ποια είναι τα πρωτοποριακά υλικά, οι τάσεις στον αειφόρο σχεδιασμό και οι νέες κατευθύνσεις στον φωτισμό και το landscape design; Εδώ θα βρείτε τις απαντήσεις για να σχεδιάσετε την επόμενη ανακαίνιση.

Δείτε το πρόγραμμα του Stage: https://www.xenia.gr/the-red-spot-stage/

The Design Trilogy: Ένα εντυπωσιακό κατασκευαστικό project

Στο Hall 2, θα δείτε από κοντά το νέο κατασκευαστικό project από την Costas Gagos Architecture & Design, µε τίτλο ” THE DESIGN TRILOGY”. Η XENIA 2025, σε συνεργασία με την ομάδα Costas Gagos Architecture & Design, παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό κατασκευαστικό project που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον κλάδο. Τρία εµβληµατικά room concepts και ένα ONE living ενώνονται σε µια ανεπανάληπτη εµπειρία φιλοξενίας. Μια τριλογία που ξεπερνά το συνηθισµένο και χαρίζει σε κάθε ξενοδόχο το δικό του ξεχωριστό στίγµα.

Εάν ψάχνετε τον τρόπο να εκτοξεύσετε την επιχείρησή σας, η XΕΝΙΑ 2025 είναι η έκθεση που πρέπει να επισκεφτείτε. Ελάτε να επενδύσετε στο μέλλον σας και να κάνετε το επόμενο μεγάλο βήμα. Κλείστε τη ΔΩΡΕΑΝ online πρόσκλησή σας σήμερα!

Ημέρες & Ώρες λειτουργίας

Σάββατο 22 Νοεμβρίου, 10:00-18:00

Κυριακή 23 Νοεμβρίου, 10:00-18:00

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, 10:00-18:00

Toποθεσία: Εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo

