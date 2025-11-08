Το δίευρο που μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ

Ένα σφάλμα που το έκανε ανεκτίμητο...

Συχνά δεν αντιλαμβανόμαστε τον «θησαυρό» που κρύβουμε στα χέρια μας – ή, στην προκειμένη περίπτωση, στο πορτοφόλι μας. Υπάρχουν νομίσματα που, αν και φαινομενικά κοινά, μπορούν να πιάσουν μια μικρή περιουσία στη συλλεκτική αγορά.

Μία από αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις είναι ένα δίευρο του 2001, το οποίο, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, μπορεί να φτάσει σε τιμή έως και 5.000 ευρώ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr