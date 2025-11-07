Τέξας: Mηνύει την Roblox επειδή «θέτει τους παιδόφιλους και τα κέρδη» πάνω από την ασφάλεια

Το Τέξας μηνύει την πλατφόρμα Roblox επειδή «θέτουν τους παιδεραστές και τα κέρδη» πάνω από την ασφάλεια.

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, δήλωσε ότι μήνυσε την Roblox για «κατάφωρη αγνόηση» των νόμων ασφαλείας και «εξαπάτηση των γονέων» σχετικά με τους κινδύνους που θέτει η διαδικτυακή πλατφόρμα βιντεοπαιχνιδιών για τους νέους. Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε ότι το Roblox είναι «τόπος αναπαραγωγής για αρπακτικά», κατηγορώντας το ότι βάζει «τους παιδόφιλους και το εταιρικό κέρδος» πάνω από την ασφάλεια των παιδιών του Τέξας.

Η αγωγή προστίθεται στις νομικές προκλήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τους θηρευτές του Διαδικτύου που αντιμετωπίζει ο γίγαντας των τυχερών παιχνιδιών, ο οποίος έχει δεκάδες εκατομμύρια ενεργούς χρήστες καθημερινά. Η Roblox δήλωσε στο BBC ότι είναι «απογοητευμένη» που μηνύεται με βάση «παραπλανητικές δηλώσεις και ισχυρισμούς που προκαλούν εντύπωση».

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι συμμερίζεται τη δέσμευση τoυ Πάξτον να διατηρεί τα παιδιά ασφαλή στο διαδίκτυο και ότι έχει εισαγάγει μέτρα για την απομάκρυνση κακόβουλων ενεργειών και την προστασία των χρηστών της.

