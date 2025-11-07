Ρωτήσαμε το ChatGPT, αν είναι νωρίς να στολίσουμε για τα Χριστούγεννα: H απάντηση δεν ήταν αυτή που περιμέναμε

Μπορεί τα Χριστούγεννα να είναι σε περίπου ενάμιση μήνα, όμως γειτονιές της Αθήνας έχουν ήδη αρχίσει να φοράνε τα γιορτινά τους. Το ChatGPT λύνει την απορία των ημερών: Είναι νωρίς ή όχι να στολίσουμε;

Τα Χριστούγεννα του 2025 απέχουν 49 (!) ημέρες. Δεν τις λες και λίγες. Ωστόσο, αν ζεις στην Αθήνα και περιπλανιέσαι στις γειτονιές της μετά τη δύση του ηλίου, θα έχεις παρατηρήσει πως τα πρώτα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια έχουν αρχίσει να φωτίζουν. Το ημερολόγιο σήμερα γράφει 7 Νοεμβρίου, ωστόσο αυτό συμβαίνει ήδη από τις αρχές του μήνα. Και εδώ προκύπτει το εξής ερώτημα: Μήπως είναι νωρίς να μπούμε σε εορταστικό mood; Δεν έχουμε τιμήσει ακόμα την επέτειο του Πολυτεχνείου, στις 17 Νοέμβρη. Επίσης, έξω έχει 20 βαθμούς.

Την ίδια στιγμή, όμως, δημιουργούνται στο μυαλό μας και οι εξής σκέψεις: Γιατί να μην φέρουμε τη χαρά που συνοδεύει τα Χριστούγεννα - τουλάχιστον για τους περισσότερους - νωρίτερα στο σπίτι; Γιατί να μην στολίσουμε τώρα που υπάρχει χρόνος και είμαστε χαλαροί; Και, όπως, σωστά φαντάζεσαι, αυτός ο συλλογισμός δεν καταλήγει πουθενά. Οι πιο αποφασισμένοι, πάντως, εκείνοι που έχουν νοσταλγήσει τα Χριστούγεννα και θέλουν να ζήσουν λίγο χειμώνα, μπορεί να στήνουν ήδη τη φάτνη του δέντρου τους στο σαλόνι.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr