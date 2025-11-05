Οι «Μαύρες Χήρες» της Ρωσίας: Η απάτη με τους «λευκούς γάμους» και τις αποζημιώσεις

Οι ρωσικές αρχές αποκαλύπτουν ένα ανησυχητικό κύμα απάτης με πρωταγωνίστριες τις λεγόμενες «Μαύρες Χήρες» . Παντρεύονται τους στρατιώτες λίγο πριν αναχωρήσουν για το μέτωπο με σκοπό να διεκδικήσουν τα υψηλά επιδόματα θανάτου που φτάνουν έως και τα 180.000 δολάρια, σε ένα φαινόμενο που λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις.

Όταν ο Ρώσος στρατιώτης Σεργκέι Χαντόζκο παντρεύτηκε την επόμενη μέρα από την κατάταξή του τον Οκτώβριο του 2023, η οικογένεια και οι φίλοι του σάστισαν. Ο 40χρονος δεν είχε αναφέρει ποτέ τη νύφη. Ούτε είχε μιλήσει για γάμο.

Πιο περίεργη ήταν η 20λεπτη γαμήλια τελετή χωρίς φωτογραφίες ή ανταλλαγή δαχτυλιδιών, και μόνο ένας καλεσμένος. Στη συνέχεια, η νέα σύζυγός του συνέχισε να ζει με τον πρώην σύζυγό της και τα παιδιά τους, σύμφωνα με μαρτυρίες και μία δικαστική απόφαση που εξέτασε η Wall Street Journal.

