Οι σειρές που δεν χάνουμε με τίποτα τον Νοέμβριο

Για δύο από τις ακόλουθες σειρές, ανυπομονούν οι περισσότεροι.

Ο Νοέμβριος είναι ένας πολύ δυνατός μήνας για τις streaming πλατφόρμες, κυρίως για το Netflix και το Disney+, που θα κάνουν διαθέσιμες τις δύο σειρές που οι περισσότεροι ανυπομονούν. Αναφέρομαι φυσικά στο Stranger Things, που έρχεται με την πέμπτη και τελευταία σεζόν, και το All's Fair, τη νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι.

Βέβαια, έρχονται και σειρές που δείχνουν πολλά υποσχόμενες και που ενδεχομένως να μας κλείσουν και εκείνες σπίτι μας αυτόν τον μήνα. Έχουμε δράμα, εκδίκηση, ίντριγκες και αγωνία. Με λίγα λόγια θα κάνουμε binge-watching.

