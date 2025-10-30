Νέες ταυτότητες: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας σε 33 επιπλέον Γραφεία της ΕΛ.ΑΣ σε όλη τη χώρα

Η ΕΛ.ΑΣ ανακοίνωσε τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας σε 33 επιπλέον Γραφεία Ταυτοτήτων σε Αττική και υπόλοιπη Ελλάδα, με στόχο τη μείωση των χρόνων αναμονής και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω ηλεκτρονικού ραντεβού στο gov.gr.

Διευρυμένο είναι από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία Ταυτοτήτων που λειτουργούν σε αστυνομικές Υπηρεσίες της Αττικής, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι, ήδη, από τον Μάρτιο του 2024, το ωράριο είχε επεκταθεί σε περισσότερες από 80 Υπηρεσίες πανελλαδικά, επιτρέποντας την εξυπηρέτηση πολιτών καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

