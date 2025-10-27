A House of Dynamite: Γιατί η No1 ταινία του Netflix αυτή τη στιγμή, έχει εξοργίσει το Πεντάγωνο

Το A House of Dynamite έχει συγκεντρώσει θετικές κριτικές, αλλά το Πεντάγωνο.

Το νέο πολιτικό θρίλερ της βραβευμένης με Όσκαρ Αμερικανίδας σκηνοθέτιδας, Κάθριν Μπίγκελοου, έχει προκαλέσει αίσθηση. Το A House of Dynamite, που είναι και η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους για την ίδια, μετά το Detroit του 2017, έχει συγκεντρώσει θετικές κριτικές, με χρήστες στο Rotten Tomatoes να την χαρακτηρίζουν ως «ένας εφιάλτης που θα μπορούσε να γίνει πραγματικός».

Το A House of Dynamite δεν έχει περάσει σε καμία περίπτωση απαρατήρητο, ούτε καν από το Πεντάγωνο. Η υπόθεση του καταπιάνεται με ένα σενάριο που τρομάζει, την αποτυχία, δηλαδή, της αμερικανικής αντιπυραυλικής άμυνας να καταρρίψει έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο με πυρηνική κεφαλή που κατευθύνεται προς το Σικάγο. Σε περίπτωση που δεν το έχεις δει, καταλαβαίνεις πως η αγωνία κορυφώνεται πολλές φορές.

