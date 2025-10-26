Τρία πολύ βασικά λάθη που κάνουν όσοι ερωτεύονται τους λάθος ανθρώπους

Μήπως τα κάνεις κι εσύ;

Όταν πραγματικά ερωτεύεσαι έχεις την τάση να εξιδανικεύεις κάποιον ή όταν τον τοποθετείς στο υψηλότερο βάθρο. Τον βλέπεις σαν κάτι σχεδόν τέλειο. Τον ακούς, αλλά δεν τον αφουγκράζεσαι πραγματικά. Το μυαλό σου είναι γεμάτο με σκέψεις για το πόσο όμορφος είναι, πόσο τον θέλεις και πόσο ανυπομονείς να τον δεις ξανά.

Αυτό το συναίσθημα μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Όταν νιώθεις αυτή την μεθυστική έλξη, τείνεις να αγνοείς τα σημάδια που δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Παραβλέπεις τις προειδοποιήσεις και χάνεις τη διαύγειά σου. Αυτή η έλξη συχνά συνοδεύεται από την ανάγκη να βλέπεις και να περιμένεις την τελειότητα, να αφήνεις τα πάντα για χάρη του άλλου, και να γίνεσαι υπερβολικά ζηλιάρης ή κτητικός.

