Ανησυχία για την υγεία της Μπριζίτ Μπαρντό: Η σοβαρή ασθένεια που την οδήγησε στο νοσοκομείο
Τη μεγαλύτερη μάχη για τη ζωή της φαίνεται πως δίνει η Μπριζίτ Μπαρντό στα 91 χρόνια της, αφού τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική στο Τουλόν. Οι θεράποντες γιατροί εκφράζουν ανοιχτά την ανησυχία τους για την κατάσταση της υγείας της, η οποία επιδεινώθηκε έπειτα από μια χειρουργική επέμβαση.
Η Γαλλίδα ηθοποιός διαγνώστηκε με μια σοβαρή ασθένεια, για την αντιμετώπιση της οποίας χρειάστηκε να περάσει το κατώφλι του χειρουργείου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Nice Matin, η ραγδαία επιδείνωση της υγείας της την ανάγκασε να εγκαταλείψει το καταφύγιό της στο Σαν Τροπέ, στο οποίο έχει αποσυρθεί και ζει εδώ και χρόνια. Πλέον, βρίσκεται στο ιδιωτικό νοσοκομείο Saint-Jean και όλοι ελπίζουν σε μια ευχάριστη είδηση, μια θετική εξέλιξη.
Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr