Βραβεύσεις στο Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ με... άρωμα Gazzetta!

Τους αριστούχους σπουδαστές της σεζόν που τελείωσε τίμησε το ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ η σχολή σπουδών αθλητικής δημοσιογραφίας που από το 1994 πρωτοπορεί στο χώρος της ιδιωτικής εκπαίδευσης των Media.

Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική τελετή, η σχολή που βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub έδωσε τα βραβεία της σεζόν 2024-25 και καλωσόρισε δια του ιδρυτή της και διευθυντή σπουδών Χρήστο Σωτηρακοπουλο τους νέους σπουδαστές για την 32η ακαδημαϊκή σεζόν της.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύτηκε και ένας παλιός απόφοιτος της σχολής και νυν στέλεχος της Liquid media ο Γρηγόρης Μπάτης που παρέλαβε το βραβείο του από τα χέρια του Διεθυντή του Gazzetta Δημήτρη Κωνσταντινίδη.

Ταυτόχρονα, παραδόθηκαν από τα χέρια των κυρίων Κωνσταντίνιδη και Μπάτη και οι υποτροφίες στους νικητές του διαγωνισμού που οργάνωσε από κοινού η κορυφαία ιστοσελίδα της χώρας gazzetta.gr με το ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ



Επίσης η σχολή βράβευσε τον προπονητή της παγκόσμιας πρωταθλήτριας ομάδας υδατοσφαίρισης γυναικών Χάρη Παυλιδη και την τερματοφύλακα Ιωάννα Σταματοπούλου για τις δύο τεράστιες επιτυχίες της κατάκτησης του χρυσού και στο Παγκοσμιο πρωτάθλημα και στο World League.

Μία ακόμη βράβευση που χειροκροτήθηκε έντονα από τους παρευρισκόμενους, ήταν εκείνη του παλιού σπουδαστή της σχολής και σημερινού παρουσιαστή του δημοφιλούς τηλεπαιχνιδιού Ο τροχός της τύχης Πέτρου Πολυχρονίδη.

Τα μαθήματα ξεκίνησαν και οι εγγραφές ολοκληρώνονται την τελευταία μέρα του μήνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210/4831108