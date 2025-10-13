Γιώργος Σαμπάνης: Έβαλε την Αθήνα στον ρυθμό του με τη sold out συναυλία του

Ο Γιώργος Σαμπάνης «μάγεψε» την Αθήνα με μια μεγάλη sold out συναυλία στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας, ολοκληρώνοντας τη φετινή επιτυχημένη του περιοδεία «Νιώσε Ο,τι Νιώθω tour».

Σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά, σε παραγωγή της Panik Live Productions, ο Γιώργος Σαμπάνης έγινε ένα με το κοινό, μέσα από τις αμέτρητες και διαχρονικές επιτυχίες του, το χαρακτηριστικό ερμηνευτικό πάθος του και την «εκρηκτική» ενέργειά του.

Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Σαμπάνης ερμήνευσε πρώτη φορά μετά την επίσημη κυκλοφορία του από την Panik Records το νέο του τραγούδι «Προς Το Παρόν», καθώς και μερικές από τις δεκάδες επιτυχίες που έχει ερμηνεύσει και συνθέσει, γράφοντας τη δική του ιστορία στην ελληνική μουσική.

Στις ιδιαίτερες στιγμές της συναυλίας ήταν τα ντουέτα - έκπληξη που έκανε με την Παυλίνα Βουλγαράκη, η οποία έκανε το opening της συναυλίας, καθώς και με τον Νίκο Μακρόπουλο με τον οποίο θα συμπράξουν από τον Νοέμβριο στον «Βοτανικό» όπου ο Γιώργος Σαμπάνης θα βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν.

Μεταξύ εκείνων που παρακολούθησαν τη συναυλία ήταν δημιουργοί με τους οποίους έχει συνεργαστεί ο Γιώργος Σαμπάνης, όπως οι Ελεάνα Βραχάλη, Ελένη Γιαννατσούλια και Νίκος Γρίτσης, καθώς και ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος με το team της εταιρείας.