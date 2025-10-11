Ο Πράσινος Μύλος: Το μαγαζί που γέννησε μύθους, ιστορίες και ένα τραγούδι της Μαριώς

Ο «Πράσινος Μύλος» δεν ήταν απλώς ένα κέντρο διασκεδάσεως, ήταν ένας μικρός θρύλος της λαϊκής Θεσσαλονίκης, που έμεινε για πάντα ζωντανός μέσα από το τραγούδι της Μαριώς.

Το θρυλικό κέντρο διασκέδασης που έμεινε στην ιστορία χάρη στο τραγούδι της Μαριώς βρισκόταν στην οδό Μακεδονομάχων, στην περιοχή του ΒΑΟ στις Συκιές. Λειτουργούσε κάποτε ως περίφημος «Πράσινος Μύλος», ένα κέντρο που γνώρισε μεγάλες δόξες τη δεκαετία του ’60.

Ιδιοκτήτης του ήταν ο Παύλος Βουλγαράκης, ο οποίος, έχοντας υπηρετήσει στο Πυροβολικό, θέλησε να δώσει στο μαγαζί του στρατιωτική «πινελιά». Έτσι, πάνω από την πράσινη πινακίδα με την επιγραφή «Εξοχικόν – Ο Πράσινος Μύλος» ζωγράφισε δυο χιαστί όλμους, σύμβολο του Όπλου.

