Λύθηκε το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα: Έτσι μεταφέρθηκαν τα τεράστια κεφάλια πριν 900 χρόνια

Με «περπάτημα» μετακινούνταν τα πέτρινα αγάλματα Μοάι στο Νησί του Πάσχα.

Ηπροέλευση των εμβληματικών αγαλμάτων κεφαλής που βρίσκονται στο Νησί του Πάσχα είναι ένα από τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά αινίγματα στον κόσμο.

Τώρα, οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι έλυσαν ένα σημαντικό μέρος του μυστηρίου που αφορά τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκαν τα αγάλματα στην περιοχή, όπως αναφέρουν πληροφορίες από το Daily Mail.

