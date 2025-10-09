Το χωριό που πληρώνει 70.000 ευρώ για να μείνεις εκεί: Η αλήθεια πίσω από την «ονειρική πρόταση»

Τρεις Youtubers ανέλαβαν να απαντήσουν στην βασική ερώτηση: Ποιο είναι το κόλπο;

Εάν ψάχνετε για αλλαγή σκηνικού και θέλετε να απολαύσετε την καταπράσινη φύση της Ελβετίας, υπάρχει η ευκαιρία να μετακομίσετε σε μια γραφική κωμόπολη της ελβετικής υπαίθρου και να πληρώνεστε 70.000 ευρώ για να το κάνετε. Το ερώτημα «ποιο είναι το κόλπο;» προσπάθησε να απαντήσει το κανάλι Yes Theory στο YouTube.

Το βίντεο του Yes Theory ακολουθεί τους Thomas Brag και Staffan Taylor στο ταξίδι τους στην πόλη Albinen. Μαζί τους βρίσκεται και ο Sean (γνωστός ως Mr. Wildenfree), που είχε σχολιάσει σε ένα από τα βίντεό τους.

