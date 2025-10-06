Ο εμφανής εκνευρισμός Μητσοτάκη για το καλώδιο, η απειλή Τσίπρα στη Σορβόνη και ο αντάρτης Αβραμόπουλος

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για τον εκνευρισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη και την πορεία «αντάρτη» του Δ. Αβραμόπουλου.

Ο Μητσοτάκης είναι γενικώς ένας ψύχραιμος άνθρωπος που διαχειρίζεται με κρύο αίμα δύσκολες καταστάσεις. Αυτόπτης μάρτυρας όμως μου μετέφερε ότι χθες (05/10) του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι και ενώ βρισκόταν στην Αμοργό, όταν κατάλαβε τι είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης για το θέμα του καλωδίου και ειδικά για τον εκβιασμό που κατήγγειλε από τον ΑΔΜΗΕ.

Και όλα αυτά με δεδομένο ότι οι δύο άνδρες είχαν συναντηθεί στη Νέα Υόρκη και είχαν συμφωνήσει στα επόμενα βήματα. Διόλου τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης επιστρέφοντας από την Αμοργό ανακοίνωσε τη σύσκεψη με την ηγεσία του ΥΠΕΝ και του ΑΔΜΗΕ στο Μέγαρο Μαξίμου.

