Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση: Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας

Χαρακτηριστικά τα όσα ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε σε δηλώσεις του σε εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη, νωρίτερα φέτος: «Η Τουρκία οδεύει προς έναν εφιάλτη. Ο τουρκικός πληθυσμός στην Ανατολία γερνάει ραγδαία. Αν το έθνος μας δεν μπορέσει να συνέλθει, θα χάσει την ικανότητά του να ζει σε αυτή τη γη».

Η Τουρκία βρίσκεται μπροστά σε ένα από τα σοβαρότερα δημογραφικά προβλήματα της σύγχρονης ιστορίας της.

Τα επίσημα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι ο δείκτης γεννήσεων έχει καταρρεύσει: Από 2,1 παιδιά ανά γυναίκα το 2017, έχει πέσει σήμερα στο 1,48. Αυτό το ποσοστό βρίσκεται πολύ κάτω από το όριο αναπλήρωσης του πληθυσμού (που είναι τουλάχιστον 2,1 παιδιά ανά γυναίκα), σηματοδοτώντας μια πορεία γήρανσης και σταδιακής μείωσης του πληθυσμού.

