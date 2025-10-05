Σούζα έκανε ο 21χρονος στην Αργυρούπολη και πήρε στο λαιμό του και την 19χρονη κοπέλα
Πετάγονται σπινθήρες, η μηχανή γλιστράει και σέρνεται για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα.
Θρήνος για τα δύο νέα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο, στο νέο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα Σαββάτου στην Αργυρούπολη. Η μηχανή στην οποία επέβαιναν οι άτυχοι νεαροί καρφώθηκε σε διαχωριστικό διάζωμα.
Οι Αρχές εξετάζουν το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σφοδρής πρόσκρουσης για να διακριβωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος.
