Ενα κλειστό κλαμπ μόνο για μέλη σε ένα μαγικό κτίριο στην άκρη ενός γκρεμού

Παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Τόκιο από το περίφημο γραφείο Not a Hotel Architects που σχεδιάζει και διαχειρίζεται πρωτοποριακές κατοικίες, εξοχικά και ξενοδοχεία.

Για την πρώτη πολυσύνθετης λειτουργίας κατοικία στο Τόκιο, ο όμιλος φιλοξενίας Not a Hotel, ένωσε τις δυνάμεις του με τον Ιάπωνα δημιουργικό διευθυντή Nigo, που επιμελήθηκε τη συνολική ιδέα μέχρι τις μικρότερες λεπτομέρειες. Το επιβλητικό κτήριο βρίσκεται στην κορυφή ενός γκρεμού στον κόλπο της πολυπληθέστερης πόλης στον κόσμο και διαθέτει μια υποβλητική και απρόσκοπτη θέα στον ωκεανό και το περίφημο όρος Φούτζι. Ο νέος πολύ-λειτουργικός χώρος εργασίας και φιλοξενίας στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, φέρει την διακοσμητική υπογραφή του πολυτάλαντου designer Nigo, ο οποίος κατέχει και τη θέση του creative director στον οίκο μόδας Kenzo.

