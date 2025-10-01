Συναγερμός στο Μενίδι: Λύκοι κατασπάραξαν αδέσποτο σκύλο

Ο σκύλος υπέκυψε επί τόπου στα τραύματά του

Θανάσιμα τραυματισμένος από λύκους εισήχθη στο ΔΙΚΕΠΑΖ, αδέσποτος σκύλος από τον Δήμο Αχαρνών. Η επίθεση έγινε σε γειτονιά που συνορεύει με τους πρόποδες της Πάρνηθας και, αν και οι περίοικοι απομάκρυναν τους λύκους, ήταν πια αργά για τον σκύλο ο οποίος υπέκυψε επί τόπου στα τραύματα του.

Η νεκροψία των κτηνιάτρων του ΔΙΚΕΠΑΖ έδειξε ότι το ζώο είναι υποστεί σοβαρά τραύματα στην τραχηλική, θωρακική και βουβωνική χώρα.

