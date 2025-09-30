Trace ‘n Chase: Από τη Θεσσαλονίκη στο New Jersey

Το Trace ‘n Chase έκανε εγκαίνια στο πρώτο του κατάστημα στην Αμερική, με μια λαμπερή εκδήλωση γεμάτη αστέρες του ΝΒΑ και του NFL!

Το Trace ‘n Chase, ο απόλυτος προορισμός για αθλητικές συλλεκτικές κάρτες και memorabilia, έκανε την πολυαναμενόμενη είσοδό του στην αμερικανική σκηνή συλλεκτικών ειδών με ένα Grand Opening που οι συλλέκτες και οι fans του αθλητισμού δεν πρόκειται να ξεχάσουν!

Η βραδιά ήταν γεμάτη εκπλήξεις, με τους Karl-Anthony Towns, Odell Beckham Jr., Golden Tate, Kyle Rudolph, Jameis Winston και Warren Moon να συναντούν θαυμαστές τους, να υπογράφουν αυτόγραφα και να συμμετέχουν σε live box breaks μαζί με συλλέκτες όλων των ηλικιών.

Το event προσέλκυσε τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της βιομηχανίας, ανάμεσά τους ο CEO της Fanatics, Michael Rubin, ο οποίος παρευρέθηκε για να στηρίξει την εκδήλωση και να αναδείξει τη σημασία της παρουσίας του Trace ‘n Chase στον χώρο των συλλεκτικών ειδών.

Οι καλεσμένοι απόλαυσαν μια συναρπαστική ατμόσφαιρα γεμάτη εκπλήξεις και αποκλειστικά giveaways -συλλεκτικά memorabilia από την Fanatics Authentic και το NBA, κουτιά με συλλεκτικές κάρτες από την Panini America και την GTS Distribution- αλλά και φανταστικά goodie bags για όλους τους παρευρισκόμενους!

«Η χθεσινή βραδιά ήταν όλα όσα ονειρευτήκαμε και ακόμα περισσότερα», δήλωσε ο Managing Director του Trace ‘n Chase, Ιωάννης Σομπόλος. «Η ενέργεια, η συμμετοχή και η υποστήριξη της κοινότητας και των αθλητών ήταν απίστευτη. Αυτά τα εγκαίνια σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας εποχής για τους συλλέκτες και τους fans στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης».

Το Trace ‘n Chase θα συνεχίσει να φέρνει τους συλλέκτες ακόμα πιο κοντά στον κόσμο του αθλητισμού, καθώς το κατάστημα στην Totowa είναι πλέον ανοιχτό στο κοινό, προσφέροντας ευρεία γκάμα προϊόντων, in-store events και εκπλήξεις που κάνουν το hobby της συλλογής αθλητικών συλλεκτικών καρτών πραγματικά συναρπαστικό.



