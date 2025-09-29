Από τροχαίο μέχρι οπλοκατοχή: Δέκα διάσημοι Έλληνες που απασχόλησαν τις αστυνομικές αρχές
Δέκα περιπτώσεις Ελλήνων celebrities που απασχόλησαν τις αστυνομικές αρχές.
Το όνομά του πρωταγωνιστεί τα τελευταία 24ωρα στα μέσα ενημέρωσης, λόγω της εμπλοκής του σε σοβαρό τροχαίο στην Φιλοθέη. Ο λόγος για τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος τα ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή (28/9) τράκαρε με το αυτοκίνητό του τρία σταθμευμένα οχημάτα στην οδό Καραολή και Δημητρίου.
Ο ηθοποιός, παρουσιάστηκε το απόγευμα της Κυριακής λίγο μετά τις 19:30, αυτοβούλως στο Τμήμα Τροχαίας, όπου και εξετάστηκε από τις αρχές και σήμερα (29/9) θα οδηγηθεί στα δικαστήρια, καθώς η πράξη για την οποία κατηγορείται κατά τον Νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θεωρείται αδίκημα σε βαθμό πλημμελήματος.
