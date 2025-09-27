Porta patty party: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των ακραίων φετιχιστικών πάρτι του Ντουμπάι

Από την Ουγκάντα στα πάρτι του απόλυτου εξευτελισμού, το όνομα του Τσάρλς Μοουεσίγκουα, έγινε συνώνυμο της ανθρώπινης εκμετάλλευσης.

Συνελήφθη ο Τσάρλς Μοουεσίγκουα, ο Ουγκαντέζος πρώην οδηγός λεωφορείου στο Λονδίνο, που φέρεται ως επικεφαλής κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών γυναικών για τα περίφημα porta potty πάρτι στο Ντουμπάι.

Η δημοσιογραφική έρευνα του BBC αποκάλυψε τον ρόλο του στην στρατολόγηση γυναικών, που τους υποσχόταν δουλειά σε ξενοδοχεία και σούπερ μάρκετ, πριν τις εγκλωβίσει σε κύκλωμα πορνείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

