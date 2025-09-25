ΒΙΚΟΣ COLA: Επίσημος χορηγός του Stoiximan SUPER CUP

Με δυναμική παρουσία στον χώρο του αθλητισμού, στηρίζοντας κορυφαίες διοργανώσεις και ομάδες, η ΒΙΚΟΣ COLA θα είναι ο επίσημος χορηγός του Stoiximan SUPER CUP.

Μία από τις πιο συναρπαστικές αθλητικές διοργανώσεις στη χώρα μας, που σηματοδοτεί την έναρξη κάθε μπασκετικής χρονιάς και προσελκύει χιλιάδες φιλάθλους, αποκτά πλέον έναν ελληνικό χορηγό που μοιράζεται τον παλμό και τον ενθουσιασμό του κοινού.

O Κωνσταντίνος Σεπετάς, Αντιπρόεδρος Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, δήλωσε:

«Η ΒΙΚΟΣ COLA διψά για μπάσκετ, διψά για γεμάτα γήπεδα, διψά για νίκες! Η συνεργασία μας με το Stoiximan SUPER CUP, μας δίνει τη δυνατότητα να βρεθούμε δίπλα στους φιλάθλους, να ζήσουμε τον παλμό και την ένταση κάθε αγώνα και να μοιραστούμε τη δροσιά και τη γεύση της ΒΙΚΟΣ COLA στις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού».